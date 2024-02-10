مدير عام مديرية العمل بأسوان يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي

استقبل فوزي صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان وفد الاتحاد الأوروبي، وفريق عمل برنامج الأغذية العالمي ضمن زيارته التفقدية لمركز التدريب المهني بالمحمودية؛ لمتابعة التدريبات المنفذة بالمركز بالتعاون مع المديرية العمل.

وأوضح أن ورش التدريب يتم تنفيذها على مهن الطاقة الشمسية وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، وعقد لقاء مع خريجي التسويق الإلكتروني ومناقشتهم في طموحاتهم والمخطط القادم لمن يمر بمراحل التدريب وقصص النجاح.

ثم عقد لقاء للوفد بمقر المديرية، وبحضور هند السنوسي مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، وتم استمرار أوجه التعاون من خلال التدريب المهنى والبرامج المنفذة، وبرنامج منصة سوق العمل وكيفية العمل من خلال المنصة، وكيف تحول العمل من النظام الورقي إلى الحوسبة والتدريبات التي حصل عليها مفتشو التشغيل التابعين للمديرية وأهمية التدريب على المهن المطلوبة في سوق العمل، وعمل المنصة وما توفره من خلال جمع البيانات وتحليلها.

وجرى تسليط الضوء على الفئات المهمشة، وإصدار القراءات التحليلية ومعرفة اتجاه سوق العمل ورسم السياسات ووضعها أمام متخذي القرار؛ مما يساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية بخلق فرص عمل لائقة ومناسبة تتماشى ومعايير العمل الدولية.