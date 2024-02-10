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اتجاه قوي لتعديل موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

محمود باهي
نشر في: السبت 10 فبراير 2024 - 11:14 ص | آخر تحديث: السبت 10 فبراير 2024 - 11:14 ص

يسود اتجاه قوي لتغيير موعد المباراة النهائية لكأس مصر نسخة الموسم الماضي بين الأهلي والزمالك المقرر لها أن تقام يوم 13 مارس المقبل.

وأشار عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى أن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة طالبه بتصور جديد لإقامة نهائي كأس مصر يوم 8 مارس.

وأضاف حسين عبر قناة أون تايم سبورتس "لقد أبلغته بأن هذا التصور سيتطلب تعديل على جدول الدوري وبالفعل أرسلت التصور وبانتظار القرار النهائي".

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن هناك اتجاه لإقامة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية.


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