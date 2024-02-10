كشف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن عقد اجتماع لأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، بمجلس النواب خلال الأسبوع الجارى؛ لمناقشة المقترح الخاص بإلزام المصريين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري بالدولار لمصر، مؤكدا أنه لم ولن يتم التراجع عن المقترح، مردفا: "هدفى انقاذ الاقتصاد المصري".

وأوضح يمامة، فى تصريحات لـ"الشروق"، سيتم إعداد مشروع القانون بشأن هذا المقترح من قبل الهيئة البرلمانية للحزب وتقديمه قريبا لمجلس النواب لمناقشته، مضيفا: "حق الاجتهاد مكفول ويجب ألا نصادره أو نشكك فيه وهذه رؤيتي".

وعلق على بعض منتقدى المقترح قائلا: "لن أرد عليهم وعليهم بحث الأمر جيدا ونحن نري الوضع الاقتصادي جيدا ولا بد من مساعدة الدولة على توفير موارد دولارية".

وكان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، قال فى تصريحات سابقة لـ"الشروق"، إن اقتراح الحزب بسن تشريع يقضي بتحويل العاملين بالخارج 20% من من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، سيسهم فى إنقاذ الاقتصاد المصري.

وأكد يمامة، أن تحويل العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، هو واجب وطني على كل مصري، وجزء من عملية الإصلاح وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن القانون سيكون ملزما على جميع المصريين بالخارج ويجب تنفيذه فى أسرع وقت، متوقعا أن يحقق لمصر ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا.

ولفت إلى "تراجع تحويلات المصريين بالخارج، بسبب وجود سوق موازية تتعامل مع المصريين بالخارج مما تسبب فى أزمة كبيرة".