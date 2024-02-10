استشهاد نجل إسماعيل هنية في غزة بطيران الاحتلال الإسرائيلي

أفادت تقارير فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد الشاب حازم، ابن القيادي في حركة حماس، إسماعيل هنية، جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وكانت ابنة نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس الحكومة الفلسطينية في غزة، إسماعيل هنية، قد تلقت علاجا في مستشفى خاص بالمدينة، أمس الأول.

وهذه هي القريبة الرابعة لهنية التي تتلقى العلاج في إسرائيل في السنوات الأخيرة؛ فقد سبقتها حماته في يونيو الماضي، وحفيدته الطفلة الرضيعة في نوفمبر الماضي، وزوج شقيقته في عام 2012، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.