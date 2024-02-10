كشف السيناريست تامر حبيب، عن انتهائه من كتابة مسلسل معالجة درامية لمسرحية «بجماليون» أو «سيدتي الجميلة» للكاتب جورج برنارد شو، موضحا أن المسلسل بطولة الفنانة منة شلبي، وإخراج هادي الباجوري.

وقال خلال مقابلة لبرنامج «Spot Light» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، إنه مرّ بفترة صعبة عانى خلالها من بعض الأزمات الشخصية والنفسية، أدت إلى شعوره بالملل وعدم الرغبة في الكتابة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى تجاوزه لتلك الفترة، وعودته للكتابة بقوة، حيث يعمل على كتابة مسلسل آخر، بالإضافة إلى فيلم جديد.

وعبّر عن سعادته بالعمل مع الفنانة منة شلبي في مسلسله الجديد، والذي سيبدأ تصويره بعد شهر رمضان مباشرة، واصفا الفنانة منة شلبي بـ «توأم روحه»، مؤكدًا على العلاقة القوية التي تربطهما.

وأوضح حبيب، أنّهما اتفقا على تسمية بعضهما البعض بـ «أولاد زينب»، وذلك لكونهما أبناء وحيدين لأم تحمل نفس الاسم، قائلا:«أنا ومنة أخوات بالقدر».

وروى موقفا مؤثرا عاشه أثناء كتابة معالجة مسلسله الجديد «سيدتي الجميلة» في أحد المقاهي، قائلا إنه بينما كان حبيب يُنجز أحد المشاهد المؤثرة، غلبته مشاعره وبدأ بالبكاء ولم يدرِ أن شخصين كانا يجلسان بجانبه، وقد لاحظا بكاءه.

وأشار السيناريست تامر حبيب إلى شعوره بالاكتمال العاطفي أثناء كتابته فيلم «عن العشق والهوى»، قائلا: «أثناء الكتابة كان عندي اكتفاء عاطفي رهيب، مش عايز يبقى عندي علاقة عاطفية في حياتي، أنا بحب زي كل الناس ما بتحب، فخلاص أنا عندي شبع عاطفي».