رئيس البرلمان العربي يهنئ قطر بمناسبة فوزها بلقب بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دولة قطر أميرا وحكومة وبرلمانا وشعبا، بمناسبة فوزها بلقب بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، في المباراة التي جرت مع نظيره وشقيقه الأردني في المباراة التي أقيمت بملعب لوسيل في العاصمة الدوحة.

وأشاد العسومي، بما قدمه اللاعبين والجهازين الاداري والفني للمنتخبين القطري والأردني من جهود طوال البطولة، وبالمستوى المشرّف والروح الرياضية العالية التي ظهر فيه المنتخبين في المباراة النهائية ووصول منتخبين عربيين لنهائي هذه النسخة، وهو ما يعكس المستوى المتميز الذي وصلت له كرة القدم العربية، مثمنا الاستضافة المتميزة لدولة قطر لهذه البطولة وخروجها بهذه الصورة المشرفة.

وتوج منتخب قطر بلقب كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد تخطيه عقبة نظيره الأردني في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت اليوم السبت.

وحقق المنتخب القطري فوزًا ثمينًا على نظيره الأردني بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لوسيل مساء اليوم السبت.