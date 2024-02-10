 وزير الخارجية ونظيرته البلغارية يترأسان جلسة مباحثات واسعة بين وفدي البلدين - بوابة الشروق
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وزير الخارجية ونظيرته البلغارية يترأسان جلسة مباحثات واسعة بين وفدي البلدين

أحمد علاء
نشر في: السبت 10 فبراير 2024 - 1:17 م | آخر تحديث: السبت 10 فبراير 2024 - 1:17 م

ترأس سامح شكري وزير الخارجية، مع نظيرته البلغارية ماريا جابرييل، جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، إن ملفات مهمة على طاولة المباحثات، يتقدمها تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات وتبادل الرؤى حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل شكري نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن شكري اصطحب الضيفة مترجلاً إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء للقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


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