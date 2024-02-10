تنطلق غدًا فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" بمحافظة جنوب سيناء، تحت شعار "بحكايتك تكمل.. حكايتهم لفعاليات الحوار المجتمعي لدعم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات"، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، على مدار شهر ونصف.

وتقام المبادرة، تحت رعاية انتصار السيسي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني "الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب"؛ بهدف تمكين الفتيات وتنمية مواهبهم، إيمانا أن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائدات المستقبل، وأن الاستثمار فيهن هو الاستثمار في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.

وقال أسامة عبد البديع المنسق الإعلامي للمبادرة بجنوب سيناء، إن مبادرة "دوي" ستنطلق داخل مراكز الشباب والرياضة بمدن محافظة جنوب سيناء، بواقع 40 ورشة عمل على مدار شهر ونصف لتمكين الفتيات، ويقوم بالتدريب خلال الورش مدربين على أعلى مستوى للحوارات المجتمعية، وهم: المدرب أحمد قنديل، وفؤاد محمد، و هبة الضبع، نورهان سعيد.

وأوضح المنسق الإعلامي في تصريح اليوم، أن "دوي" إلى تمكين الفتيات ومنحهم القدرة على الاستفادة من إمكانياتهم من خلال منحهن المساحات اللازمة للتعبير عن ذاتهن بحرية، وتيسير حصولهن على الخدمات والفرص لممارسة حقوقهم وتنمية المهارات التي يحتجن إليها لتحقيق طموحاتهم، بما يعود بالفائدة عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهم والدولة بشكل عام.

وأكد أن المبادرة "دوي" تتضمن 4 محاور أساسية تدور حول الصحة والتعليم والرياضة، والحقوق المدنية للفتيات، والحماية من الإساءات، والتواصل الأسري، مشيرًا إلى أنها تستهدف الطلائع "بنين، وبنات"، والشباب، والأسر، ومختلط، لإحداث تفاهم بين الأجيال.

وأشار إلى أنه من المقرر أن تشهد ختام المبادرة تنظيم لقاء مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ لإقامة حوار وطني يتضمن أهم وأبرز التوصيات التي جرى التوصل إليها خلال ورش العمل.