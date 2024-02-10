 تعليم كفر الشيخ تعلن بدء الفصل الدراسي الثاني بفتح 315 مدرسة - بوابة الشروق
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تعليم كفر الشيخ تعلن بدء الفصل الدراسي الثاني بفتح 315 مدرسة

محمد نصار
نشر في: السبت 10 فبراير 2024 - 1:12 م | آخر تحديث: السبت 10 فبراير 2024 - 1:12 م

بدأت الدراسة اليوم السبت، بمحافظة كفر الشيخ بالمدارس التي تعمل يوم السبت، حيث استقبلت 315 مدرسة بمراحل التعليم المختلفة من المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، الطلاب والطالبات بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي التي استمرت لمدة أسبوعين.

وقال محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال تصريحات صحفية، إن الاستعداد للفصل الدراسي الثاني بدء بعد إعلان نتائج امتحانات الترم الأول، مضيفا أن المدارس استعدت بشكل كامل لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني خاصة المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، حيث انطلق الفصل الدراسي الثاني بها اليوم السبت.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم، عن وضع جداول الحصص الدراسية، إضافة إلى توفير الكتب الدراسية لتسليمها للطلاب في الأسبوع الأول من بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

وأكد أن المدارس تسلمت الكتب الدراسية من مخازن المديرية، الالتزام بخريطة الترم الثاني كاملة والانتهاء منه في مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

وأشار إلى أن جميع مدارس المحافظة استعدت للفصل الدراسي الثاني بكل قوة سواء التي فتحت اليوم أو التي سوف تفتح غدا.

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