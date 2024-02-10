فلسطين: الهجوم الإسرائيلي على رفح ومحاولة التهجير لا يعفيان الإدارة الأمريكية من المسئولية

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنَّ الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، ومحاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين، لا يعفيان الإدارة الأمريكية من المسئولية.

وأضاف في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت، أن المطلوب من الإدارة الأمريكية هو إجبار الاحتلال على وقف مجازر الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها ما حصل اليوم في مدينة رفح، وذهب ضحيتها 25 شهيدا وعشرات الجرحى، والتي ستدفع الأمور إلى حافة الهاوية.

وأوضح أبو ردينة، أن هذا التزامن المشبوه وغير المسبوق لمستوى التصعيد الإسرائيلي، مع شن حملة مسعورة للمس بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل، والمس بالأجندة الفلسطينية، تشكل محاولة للتهرب من وقف الحرب، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية.

وشدد على أن العالم عليه الوقوف صفا واحدا أمام هذا العدوان الإسرائيلي وشلال الدم الفلسطيني ووقف التهجير، وأنه على الإدارة الأمريكية أن تتحرك بشكل مختلف وجدي لوقف هذا الجنون الإسرائيلي، الذي أدى إلى توسع ساحات الحرب في المنطقة، ويمهد لحروب إقليمية مستمرة.