كوريا الجنوبية تبدأ تطوير صواريخ اعتراض محمولة على متن سفن العام الجاري

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تعتزم كوريا الجنوبية، البدء في تطوير صواريخ اعتراض محمولة على متن سفن خلال العام الجاري.

جاء ذلك حسبما قالت الوكالة الحكومية لمشتريات الأسلحة، وسط جهود لمواجهة التهديدات العسكرية المتطورة لكوريا الشمالية.

وفي العام الماضي، وافقت سلطات الدفاع في سول على مشروع بقيمة 690 مليار وون (520 مليون دولار) ليمتد إلى عام 2030 لتطوير "صاروخ سفينة-جو 2" مصمم لإسقاط طائرات وصواريخ كروز.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي قولها إنها تضغط من أجل بدء أبحاث وتطوير الصاروخ خلال العام الجاري، بهدف تزويد مدمرة الجيل الجديد التي تطورها البحرية حاليا بهذا الصاروخ.

يذكر أن الصاروخ سيتم تصميمه ليمتلك قدرات محسنة مقارنة بالصاروخ "ستاندارد ميسايل" (اس ام 2) الذي تستخدمه البحرية حاليا، حسبما قالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي بدون تقديم تفاصيل.

يذكر أن الصاروخ "إس إم 2" الذي طورته شركة "رايثيون" الأمريكية لصناعة الصواريخ يبلغ مداه 90 ميلا بحريا أو (166.7 كيلومتر).

ويأتي المشروع في ظل تحرك بيونج يانج لتطوير أنظمة أسلحة جديدة، وهو ما اتضح من خلال إطلاقها صواريخ كروز تدعى أنها "استراتيجية" في وقت سابق من العام الجاري.