الجفالي: الألقاب المحلية والأفريقية طموحي مع الزمالك

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كشف التونسي أحمد الجفالي لاعب الزمالك الجديد عن طموحاته بعد انضمامه للقلعة البيضاء.

وانضم الجفالي إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية بيناير، قادما من الاتحاد المنستيري التونسي.

وقال الجفالي الذي تم تقديمه اليوم الإثنين بصفة رسمية لاعباً في الفريق: "لقد حظيت باستقبال رائع منذ وصولي إلى مصر، واستقبال مميز أيضا من كبار اللاعبين بالفريق".

وعن تفاصيل انضمامه للزمالك قبال اللاعب الشاب: "المفاوضات بدأت مع وكيل أعمالي، ثم تحدث إليّ رئيس النادي، الحمد لله كانت المفاوضات جيدة، وكان لدي إصرار على الانتقال للزمالك."

وأضاف: "طموحي مع الزمالك الفوز بكل الألقاب المحلية والأفريقية، فاللعب مع فريق بحجم الزمالك، يجب أن يكون الطموح معه كبير".

وتابع: "على المستوى الشخصي أيضا أتطلع لأن أسعد الجماهير وأقدم مستوى جيد مع الفريق".

وواصل الجفالي: "شعرت بفرحة كبيرة، لأن أي لاعب ينضم لنادٍ عريق مثل الزمالك، يشعر بسعادة".

وأضاف: "بالتأكيد وجود لاعبين من نفس البلد في الفريق يساعدون على التأقلم".

واستطرد قائلا: "لاعبي المفضل؟ .. الكابتن شيكابالا وأيضا زيزو وسيف الدين الجزيري ودونجا، متشوق لأول مباراة، وإن شاء الله سأثبت نفسي في الملعب".