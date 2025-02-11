حماس: المسئولون المصريون لم يناموا ليلا ولا نهارا لمعالجة عراقيل وضعتها إسرائيل أمام اتفاق غزة

أشاد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، بجهود مصر في متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، إنَّ المسئولين المصريين الذين تولوا الإشراف على تطبيق الاتفاق، لم يناموا لا ليل ولا نهار وهو يعالجون كل العراقيل التي أوجدتها إسرائيل.

وأشار إلى أن الوفد المصري الذي كان يشرف على الاتفاق، كان يعمل ساعات فوق ساعات من أجل تعديل المسار أمام التعنت الإسرائيلي في التطبيق والتنفيذ.

ولفت إلى أن قائمة الأسرى الذين يتم الإفراج عنها كانت تأتي ناقصة، أو حدث تبديل في الأسماء، أو تحويل من مكان إلى آخر.

وذكر أن الحركة لم تذكر هذه الأمور سابقًا حتى تدفع بالاتفاق للمضي قدما وبناء فضاء وجو مناسب لاستمرار، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبى إلا أن يعيق بشكل متعمد.

وأفاد بأن الاحتلال تعمد عرقلة إدخال الخيام والكرافانات والأدوية والمعدات لانتشال جثامين الشهداء، وحتى الجنود القتلى الذين سيتم تسليمهم في المرحلة الثالثة.