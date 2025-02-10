محافظ جنوب سيناء يشكر الرئيس السيسي لموافقته على الإجراءات المقترحة لتسهيل مرور الأفراد والمعدات للمحافظة

سادت حالة من الفرحة بين مواطني محافظة جنوب سيناء، والعاملين بالقطاع السياحي، والشركات السياحية، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الإجراءات المقترحة لتسهيل مرور الأفراد والمعدات إلى جنوب سيناء.

وقال الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على كل الإجراءات المقترحة لتسهيل مرور الأفراد والمعدات لجنوب سيناء، مما يسهم في تعزيز الاستقرار داخل المحافظة، وتنشيط السياحة وفقا لرؤية مصر واستراتيجية الدولة 2030.

ووجه محافظ جنوب سيناء، في بيان اليوم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الموافقة علي هذه الإجراءات المقترحة التي من المقرر أن تسهم بدرجة كبيرة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي لتنمية مدن المحافظة، والجاري العمل على تنفيذه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مخطط تنمية قطاع أبو زنيمة - أبو رديس سيجري تنفيذه على مساحة 3200 فدان، ومن المقرر أن يوفر ما يقارب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 50 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هذه القرار يتواكب مع رؤية المحافظة لاستهداف جذب استثمارات صناعية بالمحافظة بقيمة تصل إلى 600 مليار جنيه، عبر طرح مدن صناعية للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك خلال خطة بعيدة المدى تمتد حتى 2035.

ولفت إلى أن هذا القرار يتواكب مع قرب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التجلي الأعظم الجاري تنفيذه بمدينة سانت كاترين، باستثمارات تتراوح بين 10 إلى 12 مليار جنيه، خاصة أن نسبة تنفيذ المشروع تجاوزت 85%.

وأضاف أن القطاع السياحي سيتأثر بشكل إيجابي بهذا القرار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن حجم الإشغال الفندقي في الوقت الجالي تجاوز 90% بمدن المحافظة، بزيادة تتراوح من 22% إلى 25% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى ان دول إيطاليا وروسيا تتصدران السياحة الأجنبية بالمحافظة.

وكانت شهدت محافظة جنوب سيناء إجراءات مشددة عقب ثورة 25 يناير، وخلال حربها علي الإرهاب عام 2018 بشمال سيناء، ومن بين هذه الإجراءات تدقيق التفتيش، ومنع دخول سيارات الدفع الرباعي، ومنع دخول بعض الأدوات والمواد المختلفة.