عصام عبد الفتاح: بوساكا تعجب من طرد أحمد توفيق أمام الأهلي

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الأسبق، تفاصيل بعض الحالات التحكيمية التي أبدى فيها السويسري ماسيمو بوساكا، المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، رأيه فيها خلال المحاضرة التي أجراها مع الحكام خلال ورشة العمل، التي نظمها الاتحاد المصري لكرة القدم.

قال عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، «أنا مع التعاقد مع خبير أجنبي بنسبة 100%، وهذا لم يكن رأيي في الماضي».

واستعرض عصام عبد الفتاح الحالات التي عرضها على الخبير كان نفسي الإعلاميين أن يحضروا محاضرات ماسيمو بوساكا.

أضاف عبد الفتاح: «الإعلام قال كلام مغاير لبعض الحالات التحكيمة، وعلى سبيل المثال لم يتم عرض حالة مطالبة سموحة بضربة جزاء أمام بيراميدز على بوساكا عكس ما قاله بعض وسائل الإعلام».

وأشار عبد الفتاح إلى أن بوساكا اختلف مع حالة طرد أحمد توفيق، لاعب بيراميدز، أمام الأهلي، وأن بوساكا استعجب من طرد اللاعب وقال إن الحالة لا تستحق أكثر من إنذار.

وأضاف عصام عبد الفتاح أن بوساكا أكد استحقاق الاتحاد السكندري لركلة جزاء أمام الأهلي بعد لمسة يد على يحيى عيطة الله في مباراة الفريقين بالدوري.

ولفت عبد الفتاح إلى أن بوساكا رأى أن لعبة محمد حمدي لاعب الزمالك أمام طلائع الجيش لا تستحق ركلة جزاء لأن الحارس لعب الكرة.

وحول رأيه في تصريحات الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج، علّق عبد الفتاح قائلًا: «أنا أتمنى يقولوا الحقيقة لماذا رحل كلاتنبرج عن رئاسة لجنة الحكام في مصر.. أنا عارف السبب ولكن مش هأقول».