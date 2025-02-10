رئيس مدينة بورفؤاد في بورسعيد: تكثيف مكافحة الحشرات ناقلات الأمراض

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، جهود وحدة القوارض والحشرات، من خلال تكثيف أعمال مكافحة الحشرات الطائرة، بمحيط مساكن جمعية هيئة قناة السويس.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخدها أجهزة المدينة؛ للحفاظ على الصحة العامة، والقضاء على بؤر ووجود هذه الحشرات، للوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريقها.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي، إلى أن وحدة القوارض بمدينة بورفؤاد تكثف أنشطتها الوقائية، وأعمال المكافحة، بصورة يومية؛ لتغطية جميع الأماكن المستهدفة، متخذة جميع التدابير والإجراءات المتبعة للقضاء على ناقلات الأمراض، للحفاظ على صحة المواطنين، وحمايتهم من الأمراض التي تنتقل عبر الحشرات ناقلة الأمراض.