 قاض أمريكي: إدارة ترامب لم تستجب بشكل كامل للأمر الصادر في قضية تجميد التمويل - بوابة الشروق
الإثنين 10 فبراير 2025 9:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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قاض أمريكي: إدارة ترامب لم تستجب بشكل كامل للأمر الصادر في قضية تجميد التمويل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر في: الإثنين 10 فبراير 2025 - 9:04 م | آخر تحديث: الإثنين 10 فبراير 2025 - 9:04 م

ذكر قاض اتحادي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن إدارة ترامب لم تتبع بشكل كامل أمره بإلغاء تجميد الإنفاق الفيدرالي وأمر البيت الأبيض بالإفراج عن كل الأموال.

وخلص قاضي المحكمة الجزئية جون ماكونيل إلى وجود أدلة على أن بعض المنح والقروض الفيدرالية لا تزال لا تصل إلى المستفيدين وأمر بالإفراج عن الأموال.

وكان ماكونيل قد أمر في وقت سابق بوقف خطط إدارة ترامب لتجميد التمويل الفيدرالي. وقالت الإدارة الجمهورية إن التوقف كان ضروريا لضمان تناسب الإنفاق الفيدرالي مع أجندة الرئيس.

ويأتي هذا الأمر في إطار دعوى قضائية رفعتها ما يقرب من 20 ولاية.


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