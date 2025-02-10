محكمة ألمانية تصدر حكما بالسجن ضد سوري لطعنه مشجعين خلال يورو 2024

قضت المحكمة الإقليمية في مدينة شتوتجارت الألمانية، اليوم الاثنين، بسجن سوري لمدة 9 أعوام و6 أشهر بتهمة الشروع في القتل بعدة حالات عقب هجوم طعن استهدف فيه أشخاصا في منطقة عرض عام للمشجعين بمدينة شتوتجارت خلال مباراة دور المجموعات في بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) بين تركيا والتشيك في حزيران الماضي.

ولم يُقتل أحد في الهجوم الذي وقع في وسط المدينة، لكن أصيب العديد من الأشخاص، أحدهم كان في حالة خطيرة.

وقضت محكمة شتوتجارت الإقليمية، بأن السوري "26 عاما"، والذي اعترف بارتكاب الجريمة، طعن عمدا أشخاصا يرتدون قمصانا وأوشحة تركية ويرفعون أعلام تركيا بدافع كراهيته للبلاد.

وذكرت المحكمة، أن هدف المتهم كان "مهاجمة وقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وقالت القاضية، إن المتهم مذنب بـ3 تهم تتعلق بالشروع في القتل وثلاثة أخرى تتعلق بمحاولة القتل غير العمد.

وكان الادعاء العام، قد طالب بالسجن 13 عاما بتهمة الشروع في القتل في ست حالات، من بين أمور أخرى.

وتبنى محامي الطرف المدني، الذي يمثل 4 ضحايا، مطالبا مماثلة.

وفي المقابل، طالب دفاع المتهم بالسجن لمدة 8 سنوات، مشيرا إلى أن سلوك موكله ينم عن إصابته بالذهان.

والحكم ليس نهائيا بعد، ولا يزال بإمكان المتهم المدان الاستئناف على الحكم.