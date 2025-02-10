الكرملين عن خطة ترامب لشراء غزة: ننتظر مزيدا من التفاصيل

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم حول خطة ترامب لتملُّك أميركا قطاع غزة، إنه علينا أن ننتظر التفاصيل بشأن هذا الأمر".

وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة رويترز، :" هناك 2.1 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، وهذا هو المهم".

كان الرئيس الأميركي قال في تصريحات صحفية أمس الأحد أنه " ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، وربما إعطاء أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها".

وأضاف ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية: "سأهتم بالفلسطينيين، وسأتأكد من أنهم لن يُقتلوا"، مجدداً دعوته لدول بالشرق الأوسط لاستقبال الفلسطينيين، مؤكداً: "سأحوِّل غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية".