قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن الشعب الفلسطيني سيتصدى لمخطط التهجير ولن يترك أرضه بأي حال من الأحوال.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، أن الشعب الفلسطيني منزرع في أرضه، موضحًا أن التهجير الذي فشل بالقتل والطحن طوال 15 شهرا لن ينجح بوسيلة أخرى.

ولفت إلى أن من يشعر بالانزعاج عليها أن يخرج المحتل وليس أصحاب الأرض، مشيدا بالموقف المصري الرافض للتهجير الذي يحمي القضية الفلسطينية ويحمي أمن مصر القومي.

ونوه بأن مصر رفضت وجود أي قوة دولية في غزة، كما رفضت فصل الحل بين غزة والضفة، فإذا كان هناك سببًا حتميًّا لوجود قوة دولية في القطاع فهتكون هناك حتمية أخرى لوجودها في الضفة باعتبارها أرض محتلة هي الأخرى.

وأوضح أن الشعوب التي تتمسك بأرضها وحقها تنتصر في نهاية المطاف، مؤكدا أن الموقف الفلسطيني موحد وأن العالم العربي داعم لهم.

ولفت إلى إمكانية تشكيل حكومة وفاق أو لجنة انتقالية لتولي الأمر في قطاع غزة، تكون تابعة للحكومة وتتشكل بمرسوم من الرئيس الفلسطيني، في إطار تحقيق توافق فلسطيني يناسب المرحلة الراهنة.