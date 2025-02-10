قطارات يوروستار تستأنف رحلاتها المباشرة من أمستردام إلى لندن

استأنفت شبكة قطارات يوروستار تشغيل خدماتها المباشرة من أمستردام إلى لندن بعد فترة توقف دامت ثمانية أشهر بسبب بناء محطة جديدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الاثنين.

ومنذ يونيو 2024 ، كان الركاب المسافرين من العاصمة الهولندية إلى لندن، يضطرون إلى ركوب قطار إلى بروكسل حيث يتعرضون لعمليات تفتيش على الحدود قبل انتقالهم إلى شبكة قطارات يوروستار.

وتم افتتاح صالة جديدة في محطة أمستردام المركزية لتوفير مساحة أكبر للمسافرين المتجهين إلى المملكة المتحدة اليوم الاثنين، الأمر الذي سيمكن يوروستار من إعادة تقديم خدمات المغادرة المباشرة.

وقالت يوروستار إنها تشغل الآن ثلاث رحلات ذهاب وإياب يومية بين لندن وأمستردام في أيام الأسبوع وأيام الآحاد، ورحلتين أيام السبت.

وتسعى الشركة إلى زيادة المعدل إلى خمس رحلات بحلول عام 2026.