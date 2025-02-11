وزير الصناعة اللبناني: يجب الحفاظ على الاستقرار الأمني بالبلاد لزيادة الاستثمارات

قال وزير الصناعة اللبناني جو عيسى خوري، إن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لوضع رؤية واضحة، بالتعاون مع جمعية الصناعيين، من أجل تطوير القطاع الصناعي في لبنان، مع التركيز على المنتجات التي تمنح لبنان ميزة تنافسية وتعزز الاقتصاد الوطني.

وأضاف خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، أن لبنان يصدر سنويًا ما يقارب 3.5 مليار دولار، لكنه يمتلك القدرة على رفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار، شريطة تنفيذ خطة مدروسة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.



وأشار إلى أنه سيبدأ أولًا بعقد اجتماعات مع جمعية الصناعيين لدراسة التحديات التي تواجه القطاع، ومن ثم تحديد المجالات التي تحتاج إلى دعم للنهوض بالصناعة اللبنانية.



وعن تشكيل الحكومة، أكد خوري أن الوزراء الحاليين ليسوا حزبيين، لكن أسماءهم طُرحت من قبل القوات اللبنانية، وهو أمر يراه مصدر فخر.

وأوضح أن القوات اللبنانية تمتلك خبرة سياسية ونضالية، وتدرك جيدًا الأزمات التي يواجهها لبنان، ولديها رؤى ومشاريع يمكن أن تسهم في إيجاد حلول.

أما عن أولويات الحكومة، فقد شدد على أن الاستقرار يأتي في مقدمة الأولويات، معتبرًا أنه لا يمكن جذب الاستثمارات في ظل غياب الأمن، سواء في البقاع أو الجنوب.