 عمرو موسى: الوضع الإقليمي غير مطمئن لكن التضامن المصري والعربي قد يلغي فكرة تهجير الفلسطينيين بالكامل - بوابة الشروق
الإثنين 10 فبراير 2025 9:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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عمرو موسى: الوضع الإقليمي غير مطمئن لكن التضامن المصري والعربي قد يلغي فكرة تهجير الفلسطينيين بالكامل

علي كمال
نشر في: الإثنين 10 فبراير 2025 - 9:26 م | آخر تحديث: الإثنين 10 فبراير 2025 - 9:27 م

أكد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، متابعته للنقاش حول أهداف حزب الوعي، معربًا عن أمله في أن يمثل الحزب إضافة حقيقية للمشهد السياسي، وليس مجرد رقم جديد، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مسيرته.

وأضاف موسى، خلال كلمته في حفل تدشين حزب الوعي اليوم الاثنين، أن الوضع الإقليمي غير مطمئن، لكن التضامن المصري والعربي يوفر فرصة حقيقية لإلغاء فكرة التهجير بالكامل.

من جانبه، شدد المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي على أن حزب الوعي يستند إلى أسس واضحة، مشيرًا إلى أنه واجه ضغوطًا كبيرة نظرًا لكونه حزبًا جديدًا بوعي حديث يؤمن بالليبرالية الاجتماعية.

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