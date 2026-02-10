مهمة بُرتغالية تُقرب أموريم من خلافة مورينيو

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، قد لا يبقى بعيدا عن التدريب، وذلك في أعقابه المفاجئ عن اليونايتد.

وأفادت شبكة "إي إس بي إن" أن بنفيكا البرتغالي قد يلجأ إلى المدرب أموريم لتعيينه على رأس القيادة الفنية للفريٌ، وذلك حال قرر مدربه الحالي، المخضرم جوزيه مورينيو، الانتقال لتدريب منتخب البرتغال.

وارتبط اسم مورينيو بتدريب البرتغال لفترات طويلة، لكن المدير الفني الحالي لبنفيكا قد يبقى مرشحا لهذه المهمة، خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز، الذي يتولى المهمة حاليا، لكنه قد يستمر أيضا لكأس العالم خاصة في ظل ضيق الوقت قبل إجراء أي تغيير في الفترة الراهنة.