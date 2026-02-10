أعلنت الإدارة الأمريكية، مساء أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة بصدد خفض ما يُسمى بالتعريفة الجمركية المتبادلة على بضائع بنجلاديش، وتقديم إعفاء جديد للمنتجات النسيجية، وذلك في أحدث تعديل لصالح الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الرئيس دونالد ترامب سيخفض التعريفة الجمركية المتبادلة الإجمالية لبنجلاديش إلى 19%، بعد أن كان قد خفضها سابقا من 37% إلى 20% العام الماضي، إلا أن الاتفاق يتضمن أيضا آلية تسمح لبعض المنتجات النسيجية بالحصول على إعفاء كامل من الرسوم، بما يوفر دعما لقطاع الملابس في بنجلاديش.

وقال الرئيس البنجلاديشي المؤقت محمد يونس، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذه الآلية ستُطبق على "بعض المنتجات النسيجية والملابس البنجلاديشية المصنوعة من القطن والألياف الصناعية المنتجة في الولايات المتحدة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا الإعفاء سيفيد بنجلاديش، ثاني أكبر مُصدر للملابس في العالم بعد الصين.

ويُمثل قطاع الملابس أكثر من 80% من إجمالي صادرات البلاد، ونحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعد محركا رئيسيا للحد من الفقر؛ إذ يوظف نحو 4 ملايين شخص، غالبيتهم العظمى من النساء.

وقال "أ ك أزاد" رئيس مجلس إدارة مجموعة "ها-ميم"، الرائدة في صناعة الملابس والتي تُصدر نحو 82% من إنتاجها إلى الولايات المتحدة وتُنتج لصالح علامات تجارية عالمية منها "أمريكان إيجل"، و"جاب"، و"أبركرومبي آند فيتش"، و"ليفيز"، و"جي سي بيني"، و"كولز": "سيفيدنا هذا الإعفاء من حيث تخفيض الرسوم الجمركية، وكنا قد بدأنا سابقا جهودا لاستخدام القطن الأمريكي، والآن سنزيد استخدامه، ما سيعزز صادراتنا".

وبموجب هذا الاتفاق، ستمنح "دكا" السلع الصناعية والزراعية الأمريكية، بما في ذلك المواد الكيميائية، والأجهزة الطبية، وقطع غيار السيارات، والطاقة، والمنتجات الزراعية، مزايا تفضيلية للدخول إلى السوق البنجلاديشية.

كما تلتزم بنجلاديش بمعالجة بعض العوائق غير الجمركية التي تحد من مبيعاتها إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك قبول المركبات التي تتوافق مع اللوائح الأمريكية، والأدوية الحاصلة على تراخيص من الحكومة الأمريكية.

كما وافقت بنجلاديش على توفير حماية للبيئة والعمالة وحقوق الملكية الفكرية.

وقال البيت الأبيض في بيان: "سيمنح هذا الاتفاق المصدرين الأمريكيين والبنجلاديشيين وصولا غير مسبوق إلى أسواق بعضهم البعض".