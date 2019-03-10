رئيس وزراء إيطاليا يتعهد بإقناع فرنسا والاتحاد الأوروبي بالتخلي عن مشروع خط حديدي

تعهد رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي بإقناع باريس وبروكسل بأن مشروع خط حديدي، بتكلفة مليارات اليورو يدعمه الاتحاد الأوروبي بين إيطاليا وفرنسا، ليس له مغزى اقتصادي.

وكان كونتي أعد خطة أمس السبت لتأجيل قرار من المقرر أن يصدر غدا الاثنين حول ما إذا كان سيتم الاستمرار فيما يسمى بخط السكك الحديدية "تي.إيه.في" الذي تنقسم الآراء بشأنه داخل ائتلافه الحاكم: حيث يؤيده حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف ويعارضه حزب "حركة خمس نجوم" المناهض للمؤسسة.

وقال كونتي في مقابلة مع صحيفة (ايل فاتو كوتيديانو) اليوم الأحد: "الآن يأتي الجزء الصعب: اقناع فرنسا والمفوضية الأوروبية بحججنا الجيدة لوقف المشروع" في إشارة إلى دراسة كشفت عن نتائج سلبية حول الاستدامة الاقتصادية للمشروع.

و(تي.إيه.في) هو الاختصار الذي يتم استخدامه بشكل شائع في إيطاليا لخط السكك الحديدية المقترح الذي يضم نفقا طوله 5ر57 كيلومتر تحت جبال الألب لربط مدينة تورين الإيطالية بمدينة ليون الفرنسية.

وكان وزير الزراعة الإيطالي، جيان ماركو سينتينايو استبعد أمس السبت اندلاع أزمة حكومية في البلاد، في الوقت الذي لايزال فيه شركاء الائتلاف الشعبوي في روما في خلاف بشأن الخط الحديدي.

ويقول حزب "رابطة الشمال" إن خط السكك الحديدية سيؤدي إلى تحقيق نمو وتوفير وظائف.

وينظر حزب "حركة خمس نجوم" إلى الخط على أنه تبديد للمال العام، فضلا عن أضراره على البيئة.

وقال وزير الزراعة، المنتمي لحزب رابطة الشمال، لقناة "تي.جي.كوم 24" الإخبارية أمس "أعتقد أن الحكومة ليست في خطر".

وكان من المفترض أن يوافق تحالف شركات إيطالي-فرنسي (كونسورتيوم) غدا الاثنين على مناقصات لاستمرار العمل في أنفاق جبال الألب المرتبطة بالمشروع.

وإذا عرقلت إيطاليا تلك الخطوة، فإنه يمكن سحب 300 مليون يورو (340 مليون دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي، وسيتعين على روما سد تلك الفجوة في التمويل.