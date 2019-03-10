استطلاع: نصف الأمريكيين يعتقدون بوجود صلة بين حملة ترامب وروسيا

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أظهر استطلاع للرأى أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتقدون بأن حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب «كانت ذات صلة بروسيا» فى انتخابات 2016 الرئاسية.

وأجرى الاستطلاع شركة «إبسوس» ووكالة «رويترز» عبر شبكة الانترنت، فى الفترة بين 17 فبراير الماضى، و4 مارس الجارى.

وأوضح الاستطلاع أن 8 من 10 أمريكيين يعتقدون أن حملة ترامب تواطأت مع موسكو، وفقط 2 من أصل 10 أمريكيين لم يحسموا رأيهم بعد.

ووفقا للنتائج، فإن 53% من المشاركين فى الاستطلاع يعتقدون بأن حملة ترامب، «تعاونت مع روسيا للتأثير على انتخابات 2016»، فيما عارض 32% من المشاركين هذا الطرح، وقال 15% منهم إنهم ليسوا متأكدين.

كما أظهر الاستطلاع أن 50% من المشاركين يعتقدون بأن ترامب، يعمل لوقف التحقيق المتواصل بحقه بشأن التعاون مع روسيا.

ومن المتوقع أن ينتهى المحقق الخاص، روبرت مولر، من تحقيقاته فى التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة 2016، وفى مزاعم التوطؤ بين حملة ترامب وموسكو بالإضافة إلى محاولات الرئيس المزعومة لعرقلة العدالة.

وتوقع الاستطلاع أن يكون لنتائج تحقيقات مولر تأثيرات كبيرة على الانتخابات الرئاسية القادمة المقرره فى 2020.

وينتظر الديمقراطيون نتائج تحقيقات مولر، قبل إصدار قرار بشأن السعى لمساءلة ترامب، تمهيدا لعزله.

كانت وكالة «أسوشييتد برس» الأمريكية ذكرت أن "الكونجرس" وسع تحقيقاته بشأن حملة ترامب لتطال 81 شخصا على صلة به وبمساعديه، بينهم موظفون فى البيت الأبيض وحملته لانتخابات عام 2016، وأعماله الخاصة.

ومن ضمن الشخصيات التى يطالها التحقيق، صهر ترامب جاريد كوشنر، وابناؤه إريك ودونالد، ومستشاره للأمن القومى السابق، مايكل فلين، ومدير الشئون المالية فى شركته ألين ويسلبيرج، ووزير العدل السابق جيف سيشنز.