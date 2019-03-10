الداخلية الأفغانية: مقتل قائد بارز بطالبان في مداهمة نفذتها القوات الخاصة

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل قائد بارز بحركة (طالبان) في عملية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم باكيتا شرق أفغانستان.

وذكرت الداخلية الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، أن القائد الطالباني قُتل إثر المداهمة التي نفذتها القوات الخاصة الأفغانية يُدعى مولانا منصور.

وأضاف البيان أن منصور كان زعيم مُسلحي (طالبان) المتمركزين في إقليم باكيتا، كما ثُبت تورطه في غالبية الهجمات الكبيرة التي شُنت على الإقليم.

من جهتها، لم تعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة ومن بينها حركة (طالبان) على مقتل أحد قادتها حتى الآن.