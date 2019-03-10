وزير الخارجية الألماني السابق: هناك خشية من فشل الاتحاد الأوروبي

صرح زيجمار جابريل، وزير الخارجية الألماني السابق، ورئيس الحزب الاشتراكي الأسبق بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفشل بسبب تناقضاته الداخلية.

وقال جابريل في تصريحات لصحيفة "بريس أم زونتاج" (صحافة الأحد) النمساوية إن أوروبا ممزقة ومنقسمة بشكل كبير، مضيفا القول: "هناك انشقاقات في السياسة المالية بين شمال أوروبا وجنوبها وفي مفهوم دولة القانون بين شرق أوروبا وغربها".

وأوضح جابريل أن الخطر الثاني يتمثل في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو أمر سيسوئ وضع الاتحاد أمام بقية دول العالم.

وأضاف جابريل قائلا: "نحن آخر النباتيين في تعاملنا مع السياسة الدولية داخل هذا العالم من أكلة اللحوم. وحين يذهب البريطانيون سيعتقد الجميع أننا نفضل الطعام النباتي".

وذكر جابريل أنه على يقين من أنه ستكون هناك محاولات خارجية في المستقبل، لتعميق الصدوع داخل الاتحاد الأوروبي.

وواصل جابريل القول: " ليس لدينا رئيس لأوروبا، فالصغير عندنا له الحق تماما في أن يقول مثل ما يقول الكبير، وهذا ما يجعل أنصار أمثال ترامب و شي جين بينج وبوتين وأردوغان يرون في ذلك أمرا مضحكا".

وقال جابريل إن هناك إجمالا فراغا قياديا داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدا القول: "إن لم نتمكن من تجميع طاقاتنا سيفهم الآخرون أننا ضعفاء إن لم نتمكن من تجميع طاقاتنا".

وأقر جابريل في هذا الصدد ما يطلق عليه "إدمان السياسة الألمانية لمبدأ الشخصية الكبيرة".

وأشار جابريل إلى أنه يفتقد فوق ذلك وجود استراتيجية جيوسياسية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف جابريل أن السياسة الألمانية إبان وجود العاصمة فى بون كانت تمثل المساواة بين جميع الأوروبيين أفضل من الآن، وأن أحدا لا يمكنه اتهام الصينيين مثلا بأن لديهم مثل هذه الاستراتيجية، قائلا: "أما نحن، فعلينا أن نتهم أنفسنا بأننا ليس لدينا هذه الاستراتيجية"، مشيرا إلى أن العالم صار بذلك أقل ارتياحا.

وأكد جابريل على عوامل الاستقلال الأوروبية قائلا: "إن أردنا أن نحفظ أنفسنا مستقلين وأقوياء فلن نحقق ذلك إلا معا، ومن عوامل ذلك وجود آلية دفاع مشتركة".