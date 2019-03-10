اعتقال رجلين لمحاولة تهريب الثروة الجينية للأبقار اليابانية إلى الصين

اعتقلت الشرطة اليابانية في محافظة أوساكا رجلين لمحاولة تهريب البيض المخصب والحيوانات المنوية للأبقار اليابانية المعروفة باسم "واجيو" إلى الصين، في انتهاك لقانون مكافحة الأمراض المعدية الحيوانية المحلية وقانون الجمارك.

وذكرت مصادر التحقيق أن الحكومة تحظر تصدير الموارد الوراثية من البيض المخصب والحيوانات المنوية لبقر "واجيو" منذ عام 2000. ووفقا للمصادر، فإنه يشتبه في أن الرجلين خططا لتصدير البيض المخصب والحيوانات المنوية المجمدة بكميات كبيرة في حاوية معدنية من محافظة أوساكا إلى مدينة شنغهاي عن طريق عبارة من دون الحصول على تفتيش الحجر الصحي المطلوب، ومن خلال تتبع مسار المبيعات التي بداخل الحاوية، تبين أنها تعود لمربي ماشية قال إنه باعها لغريب مقابل عدة ملايين من الين.

وذكرت صحيفة (جابان نيوز) اليابانية، أنه يشترط القانون على جهات استيراد وتصدير الحيوانات ومنتجات اللحوم الخضوع لفحص الحجر الصحي لمنع انتشار الأمراض التي قد تكون موجودة في الحيوانات الأليفة. وتفرض عقوبة انتهاك القانون بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة حوالي مليون ين ياباني.