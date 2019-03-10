جمهورية البوسنة والهرسك تسعى لإعادة ومحاكمة اثنين من مواطنيها يقاتلون في صفوف داعش في سورية

ذكرت تقارير إعلامية أن جمهورية البوسنة والهرسك تسعى لإعادة اثنين من مواطنيها كانا يقاتلان في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية" داعش " حيث أنهما محتجزان حاليا في معسكر للأكراد في سورية .

وقال وزير الأمن البوسني دراجان ميكتيتش اليوم السبت إن الرجلين سوف يحاكمان في وطنهما للاشتباه في عضويتهما بجماعة إرهابية، وفقا لموقع كلكس.با الإخباري.

وتم إصدار مذكرة إعتقال بحقهما وأنه سيتم تسفيرهما إلى البوسنة بحلول نهاية هذا الشهر.

وكان أحد الرجلين قد سافر إلى سورية في عام 2013 ثم انضم لتنظيم داعش، وتزوج وأصبح أبا لطفلين.