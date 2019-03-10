الصين تعزز دور التكنولوجيا المالية لدعم الاقتصاد الحقيقي والوقاية من المخاطر المالية

أكد نائب حاكم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) فان يي في، اليوم الأحد، أن بلاده ستعزز دور التكنولوجيا المالية المعروفة باسم (فاينتك) في خدمة الاقتصاد الحقيقي، والحيلولة دون وقوع المخاطر المالية.

وقال فان - خلال مؤتمر صحفي اليوم على هامش أعمال الدورة السنوية الثانية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني في العاصمة (بكين)- إن التكنولوجيا المالية ستساعد في تخفيف الصعوبات المالية، وتخفيض التكاليف بالنسبة للشركات الخاصة والمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أنه بإمكان تكنولوجيات مثل الشبكات العصبية المساعدة في معالجة قضايا مثل عدم تناسق المعلومات والتعريف غير الدقيق للمخاطر، مشيرا إلى أن الصين ستعزز بناء البنية التحتية للمعلومات عالية المستوى، ووضع لوائح تنظيمية أكثر شمولية تكنولوجيا.

وأشار فان إلى أن بلاده أطلقت برامج تدريبية لتطبيقات (فاينتك) في عشر مناطق على مستوى المقاطعات، بما فيها: بكين وشنجهاي وقوانجدونج في أواخر عام 2018.