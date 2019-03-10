سي إن إن: الاتحاد الأوروبي يفرض تأشيرة دخول على الأمريكيين

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس، أن الاتحاد الأوروبي سوف يطبق نظاما جديدا لدخول منطقة شنجن يستلزم ضرورة حصول المواطنين الأمريكيين الراغبين فى السفر إلى أوروبا على تصريح مسبق، وذلك اعتبارا من عام 2021.

وأضافت الشبكة أن المواطنين الامريكيين بمقدورهم في الوقت الراهن السفر إلى أووربا لمدة 90 يوما دون الحصول على تصريح أو تأشيرة مسبقة.

وأشارت الشبكة إلى أن الاجراءات الأوروبية الجديدة تستلزم ضرورة قيام المواطن الامريكى الذى يرغب فى السفر إلى أوروبا بتقديم طلب مسبق وسداد رسوم قدرها 7 يورو أو ما يعادل 8 دولارات تقريبا من أجل الحصول على تصريح للسفر إلى دول منطقة شنجن صالح لمدة 3 أعوام.

وأعلن مسئول بالخارجية الامريكية أن واشنطن على علم بتطبيق هذا النظام الجديد لدخول الدول الأوروبية والذى يهدف إلى إدارة شئون حدودها الخارجية بشكل اكثر فعالية وتعزيز الأمن الداخلي، مؤكدا أن من حق كل دولة أن تحدد القواعد الخاصة بدخول أراضيها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام الجديد لن يقتصر على الولايات المتحدة وحدها بل سوف يشمل أيضا 60 دولة أخرى فى مختلف أنحاء العالم من بينها إسرائيل والبرازيل وكندا ونيوزيلاندا وسنغافورة وموريشيوس وغيرهم.