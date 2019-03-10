إصابة 30 شخصا إثر تعرض طائرة تركية لاضطرابات شديدة أثناء رحلة إلى أمريكا

أصيب 30 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، بينما كانوا في رحلة من اسطنبول إلى نيويورك يوم السبت، بعد تعرض رحلتهم لاضطرابات شديدة، وفقا لما ذكرته شركة الطيران، اليوم الأحد.

وذكرت الخطوط الجوية التركية على موقعها على الإلكتروني: "تعرض 28 من ركابنا واثنين من أفراد الطاقم لجروح طفيفة، بسبب تعرض رحلتنا (التي كانت في طريقها) إلى مطار جون إف كينيدي بنيويورك، لاضطرابات".

وقالت شركة الطيران إن الطائرة التي كانت تحمل على متنها 326 راكبا، بالاضافة إلى طاقم يضم 18 فردا، هبطت بسلام في مطار جون إف كينيدي.

وقالت شركة الطيران إن هناك 18 راكبا غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج.

وكانت إدارة الإطفاء في نيويورك ذكرت في وقت سابق في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن هناك 29 شخصا يتلقون العلاج في مطار جون إف كينيدي، دون وجود إصابات خطيرة.

وقالت شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الأمريكية إن الطائرة تعرضت للاضطرابات فوق منطقة نيو إنجلاند.