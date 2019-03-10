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شركات أيرلندية تحذر من مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

لندن - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 10 مارس 2019 - 6:40 ص | آخر تحديث : الأحد 10 مارس 2019 - 6:40 ص

أرسلت أكثر من 50 شركة في أيرلندا الشمالية اليوم الأحد، رسالة مفتوحة موجهة إلى مشرعين بريطانيين تحذر من أن "عدم التوصل إلى اتفاق" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يسبب "ضررا كبيرا" لاقتصاد المنطقة.

وكتبت شركات مثل "أليانز" و"بومباردييه إيروسبيس" أن الخروج من الاتحاد الاوروبي دون التوصل إلى اتفاق سيؤثر على "أسواق التصدير وسلاسل التوريد وقوة الانفاق الاستهلاكي والقدرة التنافسية في المنطقة".

وأضافوا أن "التأثير الاقتصادي السلبي بدأ يؤثر بالفعل على قدرة القطاع الخاص على الاستثمار".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس الجاري، لكن لندن لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع بروكسل مقبول لدى المشرعين البريطانيين.


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