مقتل 3 من قادة طالبان البارزين في غارات جوية بأفغانستان

ذكرت مصادر عسكرية، اليوم الأحد، أن 3 من قادة طالبان البارزين، قتلوا في غارات جوية جرت في إقليمي وارداك ولوجار، شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الأفغانية عن المصادر العسكرية القول، إن "أحد عناصر طالبان الذي كان يخطط للقيام بهجمات، ويدعى "جورزانج"، قتل في غارة جوية على منطقة سيد آباد في إقليم وارداك، (أمس) في 9 مارس 2019".

وأضاف البيان أن "جورزانج نسق للقيام بهجمات بارزة، وخطط لخطف مدنيين أفغان أبرياء".

وقُتل قائد آخر تابع لطالبان، ويدعى "أبو زار" في غارة جوية مشابهة بمنطقة محمد أغا في إقليم لوجار، في 9 مارس 2019 أيضا.

"كما قتل (سيف الله)، وهو قائد في (كتيبة الحمزة الاستشهادية)، في غارة جوية دقيقة جرت بمنطقة سيد آباد في وارداك، في 9 مارس 2019"، وأضافت المصادر أن "سيف الله" أمر بتدريب انتحاريين نفذوا هجمات كبرى في أنحاء البلاد، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين الابرياء، وساعد في تدريبهم أيضا.

كما قُتل 12 من العناصر التابعة لسيف الله في نفس الغارة الجوية.

ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم حركة طالبان، على التقرير حتى الآن.