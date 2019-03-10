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التلفزيون الإثيوبي يؤكد عدم وجود ناجين بين من كانوا على متن الطائرة المنكوبة

د ب أ
نشر فى : الأحد 10 مارس 2019 - 1:05 م | آخر تحديث : الأحد 10 مارس 2019 - 1:05 م

أعلن التلفزيون الإثيوبي اليوم الأحد عدم وجود ناجين بين الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة وعددهم 157 شخصا التي تحطمت وهى في طريقها لنيروبي.


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