التلفزيون الإثيوبي يؤكد عدم وجود ناجين بين من كانوا على متن الطائرة المنكوبة

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أعلن التلفزيون الإثيوبي اليوم الأحد عدم وجود ناجين بين الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة وعددهم 157 شخصا التي تحطمت وهى في طريقها لنيروبي.