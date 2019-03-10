الهند تتهم باكستان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في كشمير

اتهمت الهند القوات الباكستانية بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار على طول "خط السيطرة" في كشمير، كما اتهمت جارتها بعدم اتخاذ خطوات ذات مصداقية ضد الجماعات الإرهابية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسؤول عسكري هندي أن القوات الباكستانية قامت بإطلاق قذائف هاون وإطلاق نار من أسلحة خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأن الهند "ردت بالمثل".

وكان الجيش الهندي أعلن أمس إسقاط طائرة بدون طيار بمدينة جانجاناجار بولاية راجاستان القريبة من الحدود مع باكستان.

وتصاعدت حدة التوترات بين الجارتين النوويتين خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدما أعلنت جماعة "جيش محمد" الإسلامية، التي يشتبه في أنها تنطلق من باكستان، مسؤوليتها عن هجوم وقع في فبراير الماضي وأسفر عن مقتل 40 جنديا هنديا في الجانب الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، ولاحقا، أعلنت الهند قصف أهداف داخل باكستان، وقالت إنها استهدفت مركز تدريب للإرهابيين المسؤولين عن الهجوم.

ويشهد القسم الخاضع لسيطرة الهند حركة انفصالية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي. وأدت أعمال العنف إلى مقتل أكثر من 44500 شخص من المسلحين وقوات الأمن والمدنيين.

وتتهم الهند باكستان بدعم وتشجيع المسلحين وقادة الانفصاليين في كشمير، وهى اتهامات تنفيها باكستان التي تعتبر الانفصاليين مناضلين من أجل الحرية