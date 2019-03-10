نقلت صحيفة الواشنطن بوست، أمس الجمعة، صور استعدادات مواطنيها لمهرجان برمنجهام السنوي للكلاب الشهير والمصحوب بعروض التواصل بينهم وبين ذويهم، ومعرضًا آخر لتبادل الكلاب بين المواطنين.

وتعير مدينة برمنجهام البريطانية مهرجان الكلاب السنوي الشهير اهتمامًا بالغًا، قبيل وأثناء إقامته في مارس كل عام، ويأتي المهرجان مصحوبًا بعروض الطاعة بين الكلاب وبين ذويهم، للتدليل على مدى التناغم والتواصل بينهما.

ويتزامن هذا المعرض مع آخر تجاري لبيع واستبدال الكلاب بين مواطني بريطانيا وغيرهم من مواطني أوروبا الذين يتوافدون إلى المهرجان كل عام في مظهر سياحي.

وتعير بريطانيا حقوق الحيوانات اهتمامًا بالغًا استجابة لرغبة مواطنيها، إذ قررت السلطات البريطانية، اعتبارًا من العام 2013 صرف معاشات تقاعد لكلاب الحراسات البوليسية العاملين في الشرطة الإنجليزية، كما توفر له بدلا ماديًا للرعاية الصحية والضمان الاجتماعي بلغ نحو 2394 يورو سنويًا، حسبما أورته صحيفة دايلي ميل آنذاك.