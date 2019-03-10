الأحد 10 مارس 2019 8:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟
النتـائـج تصويت

وقف حركة قطارات المسافات البعيدة في ولاية ألمانية بسبب إعصار (إبرهارد)

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 10 مارس 2019 - 7:58 م | آخر تحديث : الأحد 10 مارس 2019 - 7:58 م

أوقفت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) حركة قطارات المسافات البعيدة وأجزاء من حركة القطارات المحلية في ولاية شمال الراين فيستفاليا بسبب إعصار "إبرهارد".

صرح بذلك متحدث باسم شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) الألمانية اليوم الأحد .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك