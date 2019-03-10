وقف حركة قطارات المسافات البعيدة في ولاية ألمانية بسبب إعصار (إبرهارد)

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أوقفت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) حركة قطارات المسافات البعيدة وأجزاء من حركة القطارات المحلية في ولاية شمال الراين فيستفاليا بسبب إعصار "إبرهارد".

صرح بذلك متحدث باسم شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) الألمانية اليوم الأحد .