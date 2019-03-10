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الصحة العالمية: الكفاح ضد الإيبولا في الكونغو يتوقف على المعونة الإنمائية

جنيف - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 10 مارس 2019 - 7:19 ص | آخر تحديث : الأحد 10 مارس 2019 - 7:19 ص

قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إن مكافحة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو قد تفشل ما لم يتحسن الوضع المعيشي العام في المناطق المتضررة.

وبالتوازي مع الجهود المبذولة لكبح جماح هذا الفيروس القاتل، من الضروري بناء بنية تحتية محلية في الوقت الحالي بدلاً من بعد تفشي المرض، وفقا لما ذكره رئيس عمليات الإيبولا في منظمة الصحة العالمية، ميشيل ياو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وجاءت تصريحات الطبيب الكندي كرد فعل لتحليل أجرته منظمة "أطباء بلا حدود" الطبية، التي أعلنت أن الاستراتيجية الحالية لمكافحة الإيبولا في الكونغو فشلت.


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