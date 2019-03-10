الصين: أي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يجب أن يعود بالنفع على الطرفين

قال وانج شاوين، نائب وزير التجارة الصيني، إن تطبيق آلية بشأن أي اتفاق مستقبلي لإنهاء الحرب التجارية بين بلاده والولايات المتحدة يجب أن يعود بالنفع على الطرفين ويكون عادلا.

وأضاف وانج خلال مؤتمر صحفي في بكين إنه "يشعر بالتفاؤل" بشأن آفاق المفاوضات التي يقترب إتمامها وسط ضغوط من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإبرام اتفاق، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

وذكر وانج أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا في كانون أول/ديسمبر للعمل نحو إلغاء كل الرسوم الإضافية، مشيرا إلى أن تقدما كبيرا تحقق في المحادثات منذ ذلك الحين.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر تأجيل زيادة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية من 10% إلى 25% لمنح المحادثات فرصة للوصول إلى اتفاق، حيث كان ترامب قد هدد بزيادة الرسوم اعتبارا من أول آذار/مارس الحالي، وهو ما لم يحدث بعد.