آلاف يتظاهرون في روسيا من أجل شبكة إنترنت حرة

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الروسية موسكو من أجل إتاحة حرية الوصول إلى شبكة الإنترنت في روسيا .

وتجمع المتظاهرون اليوم الأحد في قلب مدينة موسكو ورددوا شعارات مثل " ارفعوا أيديكم عن الإنترنت" و "ضد ستار حديدي جديد".

وقدرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو 6500 شخص فيما أشارت تقديرات مراقبين ومنظمين إلى عدد أكبر من ذلك بصورة كبيرة وكان هناك عدد كبير من الشباب بين المتظاهرين.

وشهدت مدن روسية أخرى مظاهرات أصغر، وذكر موقع (أو في دي انفو) للحقوق المدنية أن السلطات الروسية ألقت القبض على ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قبل وقت قصير من انطلاق المظاهرة في موسكو، مشيرة إلى أن المظاهرة الحاصلة على تصريح من السلطات سارت بشكل سلمي إلى حد بعيد.

وتأتي المظاهرة على خلفية خطط للحكومة الروسية ترمي إلى إخراج الإنترنت في روسيا خلال السنوات المقبلة من البنية التحتية الدولية ونقل البيانات عبر خوادم محلية، ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها ستحافظ على أمان واستقلال الإنترنت في روسيا في حال وقوع هجوم إلكتروني من قبل دولة أخرى.

في المقابل، يتخوف الكثير من الروس من انعزال روسيا على المستوى الرقمي ومن إمكانية أن تسهل هذه الخطوة الرقابة والتتبع على الإنترنت.