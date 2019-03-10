روسيا تطلق صاروخا يحمل قمرا صناعيا للاتصالات مايو المقبل

أعلن مصدر في مجال صناعة الصواريخ والفضاء في روسيا اليوم الأحد أنه سيتم إطلاق الصاروخ الناقل "بروتون-إم" وعلى متنه القمر الروسي للاتصالات "يامال-601"، من قاعدة بايكونور الفضائية في نهاية شهر مايو المقبل.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن المصدر قوله: "من المقرر إطلاق الصاروخ الناقل بروتون-إم حاملا القمر الصناعي للاتصالات "يامال-601" من قاعدة بايكونور الفضائية في 31 مايو".
وسيحل "يامال-601" محل القمر الصناعي الحالي "يامال-202"، وسيقدم خدمات الاتصالات في منطقة الاتحاد الأوروبي، والجزء الأوروبي من روسيا، بالإضافة إلى مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.