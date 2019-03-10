استطلاع: 53% من الفرنسيين يعتبرون الإعلام أساء تغطية فعاليات «السترات الصفراء»

أظهر استطلاع للرأي، نشر الأحد، أن 53% من الفرنسيين يعتبرون أن وسائل الإعلام أساءت تغطية أخبار حركة احتجاجات "السترات الصفراء".

وأعلنت نتائج الاستطلاع في الدولي الـ12 للصحافة بالشراكة مع التليفزيون الفرنسي، وصحيفتي "لوموند" و "لوجورنال دو ديمانش" وراديو فرنسا".

وأوضح الاستطلاع أن حركة "السترات الصفراء" كانت سيئة في تغطية وسائل الإعلام الفرنسية، مشيراً إلى أن الفرنسيين يعتبرون وسائل الإعلام تظهر جوانب معينة للحركة، ولا تتيح الكلمة للجميع.

ولفت الإستطلاع الذي نشرته محطة "فرانس إنفو" إلى أن 35% من الفرنسيين يرون أن وسائل الإعلام أعطت الكلمة للحكومة أكثر من قيادي الحركة.

فيما اعتبر 18% منهم أن التغطية كانت عبارة عن بيانات للرئاسة الفرنسية، في المقابل رأى 34% أن التغطية كانت متوازنة.

ورأى 77% من المستطلعين أنه من غير المقبول أن يتعرض الصحفيون لهجوم جسدي، كما رأى 72% أن السياسيين مسؤولين جزئياً عن العنف ضد وسائل الإعلام.

واختلفت آراء المستطلعين حول سبب الاستياء وقفاً للمستوى الاجتماعي والتوزيع الجغرافي، حيث أظهر الاستطلاع أن الانتقادات الموجهة لوسائل الإعلام أكثر وضوحاً في المناطق الريفية عما يقطنون في منطقة باريس.

أجري الاستطلاع على عينة قوامها 10005 خلال الفترة من 11 إلى 18 فبراير ممن يبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر.