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انطلاق مظاهرة للمعارضة في كاراكاس احتجاجا على انقطاع الكهرباء

أ ش أ
نشر فى : الأحد 10 مارس 2019 - 2:58 ص | آخر تحديث : الأحد 10 مارس 2019 - 2:58 ص

نظم أنصار المعارضة فى فنزويلا اليوم مظاهرة باحد الشوارع الرئيسية فى العاصمة / كاراكاس / احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسع ونقص السلع الاساسية .

وذكرت شبكة "ايه بى سي نيوز" الاخبارية الامريكية ان قوات الحرس الوطنى انتشرت فى نقاط العبور فى كاراكاس لمواجهة هذه المظاهرة المتوقعة من جانب المعارضة .

وأضافت الشبكة الامريكية ان المتظاهرين اتهموا الشرطة بتفكيك المنصة التى نصبوا عليها الميكروفونات قبيل انطلاق المظاهرة ، فيما اكد زعيم المعارضة خوان جوايدو ان اي محاولة من جانب السلطات لترويع المتظاهرين سوف يكون مصيرها الفشل .

وأرجع زعيم المعارضة انقطاع الكهرباء غير المسبوق فى فنزويلا الى استشراء الفساد وسوء الادارة من جانب القائمين على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو .

على صعيد متصل ، انقطع التيار الكهربائى من جديد عن المناطق التى عاد اليها ، فيما قرر القائمون على مترو الانفاق الاستمرار فى تجميد حركة المترو انتظارا لاستقرار التيار بشكل كامل ونهائى .


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