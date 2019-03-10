انطلاق مظاهرة للمعارضة في كاراكاس احتجاجا على انقطاع الكهرباء

نظم أنصار المعارضة فى فنزويلا اليوم مظاهرة باحد الشوارع الرئيسية فى العاصمة / كاراكاس / احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائى على نطاق واسع ونقص السلع الاساسية .



وذكرت شبكة "ايه بى سي نيوز" الاخبارية الامريكية ان قوات الحرس الوطنى انتشرت فى نقاط العبور فى كاراكاس لمواجهة هذه المظاهرة المتوقعة من جانب المعارضة .



وأضافت الشبكة الامريكية ان المتظاهرين اتهموا الشرطة بتفكيك المنصة التى نصبوا عليها الميكروفونات قبيل انطلاق المظاهرة ، فيما اكد زعيم المعارضة خوان جوايدو ان اي محاولة من جانب السلطات لترويع المتظاهرين سوف يكون مصيرها الفشل .



وأرجع زعيم المعارضة انقطاع الكهرباء غير المسبوق فى فنزويلا الى استشراء الفساد وسوء الادارة من جانب القائمين على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو .



على صعيد متصل ، انقطع التيار الكهربائى من جديد عن المناطق التى عاد اليها ، فيما قرر القائمون على مترو الانفاق الاستمرار فى تجميد حركة المترو انتظارا لاستقرار التيار بشكل كامل ونهائى .