بدء الانتخابات البلدية في محافظة سالزبورج النمساوية

بدأت الانتخابات البلدية في محافظة (سالزبورج) النمساوية، اليوم الأحد، بمشاركة نحو 434 ألف ناخب، وتشمل 119 مدينة وقرية.

وقالت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، أن منصب المحافظ يشهد منافسة بين الرئيس الحالي هارالد برونر من حزب الشعب ونائبه برنهارد أوينجر من الحزب الاشتراكي.. مشيرة إلى أن المحافظة تعد أحد معاقل الحزب الاشتراكي النمساوي وهو من أكبر الأحزاب النمساوية، لكنه خرج من الائتلاف الحكومي في الدورة السابقة.

وأشارت المصادر إلى أن الانتخابات تجرى كل خمس سنوات، وفي هذا العام تقدم ما مجموعه 268 مرشحا بطلبات للحصول على مقاعد رؤساء البلديات البالغ عددها 119 بلدية.