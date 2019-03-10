تراجع طفيف في عدد زائري بورصة برلين للسياحة إلى 160 ألف شخص

سجلت أعداد زائري بورصة برلين للسياحة (آي تي بي)، أكبر معرض للسياحة في العالم، تراجعا طفيفا في معرض العام الحالي.

وصرحت متحدثة باسم بورصة (آي تي بي) أن عدد زائري معرض العام الحالي تراجع من نحو 170 ألف شخص في 2018 إلى نحو 160 ألف شخص.

وعزا منظمو المعرض التراجع إلى يوم العطلة الجديد في برلين والذي وافق الثامن من آذار/مارس الجاري.

وأشار المنظمون إلى أن من الأمور الإيجابية الارتفاع الطفيف في أعداد الزائرين المتخصصين مقارنة بالعام الماضي، إذ وصلت إلى 113 ألف و500 زائر بارتفاع بمقدار نحو 3500 زائر مقارنة بعام 2018.

ويغلق المعرض أبوابه مساء اليوم الأحد وقد شارك فيه نحو 10000 جهة عرض من 181 دولة ومنطقة، ولأول مرة تشارك جزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسي في المعرض، وكانت ماليزيا هي ضيف شرف المعرض الحالي بعد ولاية مِكلبنبورج-فوربومرن الألمانية في العام الماضي.

ويعد المعرض هو الملتقى الأهم في مجال صناعة السياحة، وكان المعرض قد اقتصر على استقبال الزائرين المتخصصين في الفترة بين يومي الأربعاء حتى الجمعة الماضيين وذلك قبل أن يفتح أبوابه للزائرين العاديين أمس السبت واليوم.

وينظر قطاع السياحة في ألمانيا بأمل حذر إلى الموسم السياحي المقبل، وقد اتسمت بداية الموسم الصيفي بالتردد، ومن المتوقع أن تجتذب تركيا على وجه الخصوص العديد من السائحين الألمان مرة أخرى.