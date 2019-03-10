مسيرة بالكلاب في بريطانيا للمطالبة باستفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي

يعتزم بريطانيون من مربي الكلاب الدفع من أجل إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي بتنظيم مسيرة بكلابهم بالقرب من البرلمان بوسط لندن اليوم الأحد.

ويتطلع المشاركون إلى تنظيم أكبر "عَشاء كلاب" في العالم، وهو مصطلح بريطاني يستخدم أيضا لوصف الفوضى الهائلة.

ويقول المنظمون إنهم يريدون من النواب إنقاذ البلاد من الانزلاق إلى "كارثة الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق".

وكتبوا، على "تويتر": "عشاء اليوم لا علاقة له بالحيوانات.. وإنما يتعلق بمستقبل بلادنا وحقيقة أن السياسيين فيها خلقوا حالة من الفوضى الهائلة".

وأضافوا :"ربما تعتقدون أن هذا عمل مثير، إلا أن الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس مزحة، إننا بحاجة إلى أن يصل صوتنا بوضوح قبل فوات الأوان".

وكان الصحفي دانيال إلكان مؤسس المجموعة قال في وقت سابق إن الكلاب تمثل "الملايين من الناس في المملكة المتحدة الذي تم إخبارهم أن أصواتهم غير محسوبة- ولكنهم يعتقدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يتم بغرابة شديدة".