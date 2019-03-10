أثار طلب الحكومة الأردنية لليابان، بتعيين وزيرة السياحة والآثار السابقة لينا عناب سفيرة للمملكة لدى طوكيو، غضب كثير من الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتصدر هاشتاج «#نرفض_تكريم_لينا_عناب»، أكثر الهاشتاجات انتشارًا وتداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

ووجه النائب السابق، المهندس وصفي الرواشدة، رسالة إلى السفير الياباني بالأردن، داعيا إياه الطلب من بلاده عدم قبول ترشيح «عناب» التي استقالت من منصبها بتهمة التقصير بعد حادثة البحر الميت الشهيرة، سفيرة لديهم احترامًا لمشاعر الأردنيين، ومشاعر ذوي شهداء حادثة البحر الميت.

وخاطب بعض عائلات ضحايا البحر الميت السفارة اليابانية للتعبير عن رفضهم من تقليد عناب منصب سفيرة في طوكيو، لترد الحكومة اليابانية، اليوم الأحد، برفض طلب تعيين لينا عنّاب سفيرة للأردن.

الشروق، تستعرض في الأسطر التالية، أبرز ما تريد معرفتة عن الأردنية لينا عناب.

*ولدت لينا عناب في 29 نوفمبر عام 1966.

*تخرجت «عناب» من جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة.

*تولت منصب المدير العام لشركة زارة للاستثمار القابضة منذ عام 2008.

*تم اختيارها كعضو مجلس إدارة المركز الأمريكي لأبحاث الشرق، لكنها استقالت من المنصب بعد تعيينها في الحكومة.

*شغلت منصب وزيرة السياحة والآثار بالأردن، في يونيو 2016.

*ترأست وفد الأردن في الدورة الحادية والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو.

*ساعدت في تنظيم مهرجان الأوبرا الذي أقيم في الأردن عام 2017، وكان الأول من نوعه في العالم العربي.

*واجهت «عناب» احتجاجات شعبية، وانتقادات واتهامات بالتقصير بواجب وزارتها، في حادث البحر الميت الذي وقع في أكتوبر 2018، والذي أودى بحياة 21 شخصًا، وإصابة 43 آخرين.

*اضطرت «عناب» لتقديم استقالتها من منصب وزيرة السياحة والآثار في 1 نوفمبر 2018.